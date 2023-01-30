Пакистан призвал США не вмешиваться в поставки российской нефти

Глава МИД Пакистана Зардари заявил, что не видит препятствий для поставок российской нефти

Пакистан выступает за мирное решение любых споров, несмотря на реакцию США и стран Европы, и не видит препятствий для поставок российской нефти. На вопрос о возможных поставках в будущем ответил глава пакистанского МИД Билавал Бхутто Зардари на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Пакистан работает над тем, чтобы обеспечить свои энергетические потребности. Мы обсуждали это [с российскими представителями] и надеемся на некоторые успехи. Мы видим международные разделы и мы считаем, что Пакистан сможет укрепить региональное и международное сотрудничество ... Мы развиваем отношения с Россией и не видим никаких препятствий в отношениях с США и Европой. Надеемся, что диалог и дипломатия победят над поляризацией конфликта», — заявил министр.