Для российских госслужащих разработали пособие по общению с населением

«Известия»: РАНХиГС разработала спецпособие для госслужащих по общению с населением

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) разработала специальное пособие для чиновников по общению с населением. С документом, в котором содержатся новые правила, ознакомились «Известия».

Как выяснило издание, в документе отмечено, что ответы госслужащих на запросы граждан канцеляризмами и шаблонами отвращают от диалога и вызывают раздражение равнодушной реакцией.

Разрабатываемое специалистами из РАНХиГС методическое пособие содержит правила общения и поведения, «в основе которых лежат принципы клиентоцентричности, формирующие доверие к государству». Опрошенные «Известиями» эксперты допустили, что российских госслужащих можно сделать ближе к народу, только введя ответственность за отписки и бонусы за содержательные ответы.

«Это будет требовать от них дополнительных усилий и станет проверкой их компетенции, а сейчас, в привычной коммуникации можно спрятаться за официально-деловым стилем русского языка», — заявила доцент кафедры общего и русского языкознания Российского университета дружбы народов Елена Михеева.

Политолог Константин Калачев подчеркнул, что заставить чиновников быть открытыми и вежливыми можно с помощью метода кнута и пряника.

17 января стало известно, что заместитель министра спорта Ульяновской области Максим Соболев получил дисциплинарное взыскание за публикацию романтичного фото с отдыха за границей.

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