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01:16, 30 января 2023Россия

Оценена веротяность переговоров по урегулированию на Украине

Замглавы МИД Вершинин: предпосылок для переговоров по урегулированию на Украине нет

Фото: MFA Russia / Global Lоok Press

Предпосылки для переговоров по урегулированию на Украине в настоящий момент отсутствуют. Такое мнение в интервью «Известиям» выразил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Он отметил, что для дипломатии нужна политическая воля, которой у Киева и его западных кураторов нет. Дипломат также напомнил, что Киев ранее саботировал выполнение Минских соглашений, а затем отверг «перспективный переговорный формат» после встречи в Стамбуле. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете переговоров с российским руководством.

По мнению замглавы российского МИД, стремления к переговорам с Россией нет ни у Киева, ни у Запада, который ценой украинской крови решает свои собственные задачи по сдерживанию РФ.

23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии в настоящее время условий для проведения переговоров с Украиной. При этом он отметил, что их нет ни де-факто, ни де-юре.

Ранее Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. «Неинтересно встречаться с ним, разговаривать. Я реально не понимаю, кто принимает решения в России», — сообщил он. По словам украинского лидера, после начала специальной военной операции в республике российский президент стал для него «никем».

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Марина Совина
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