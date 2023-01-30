Вдову Иосифа Кобзона выписали из больницы

Вдову Иосифа Кобзона Нелли выписали из московской клиники

Вдову эстрадного певца Иосифа Кобзона Нелли выписали из московской клиники. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По данным портала, 72-летняя Нелли Кобзон прошла курс терапии, который дал положительный результат. Теперь вдова артиста будет находиться под наблюдением врачей амбулаторно.

26 января «112» сообщал, что Нелли Кобзон почувствовала недомогание и слабость. Ей пришлось обратиться к кардиологам за медицинской помощью, она была госпитализирована в отделение хирургического лечения сложных нарушений. По данным канала, в больнице у вдовы исполнителя диагностировали мерцательную аритмию.

Позже помощница Кобзон опровергла информацию о ее госпитализации из-за проблем с сердцем, отметив, что вдова исполнителя проходит плановое обследование в одной из столичных клиник.

Позже Нелли Кобзон сама вышла на связь из больницы и рассказала о своем самочувствии.