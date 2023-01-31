В Турции предупредили США о поражении на Украине

Автор Sabah Тутар: кроме Кореи, Вьетнама, Афганистана, Ливии, Ирака США рухнут на Украине

К поражениям США в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке, вероятнее всего, добавится Украина. С таким мнением выступил обозреватель Sabah Берджан Тутар.

Тутар предупредил США о поражении на Украине и заявил, что американская армия не способна победить ни в одном из конфликтов после Второй мировой войны из-за стремления «трансформировать побежденных».

«В некотором смысле они хотят невозможного. Поэтому из каждой войны, в которую США вступают, они выходят с поражением», — отметил автор из Турции.

Журналист добавил, что у властей США нет достаточных данных о государствах, которым противостоят. Нередко политики испытывают нехватку стратегического планирования и непонимание актуальной картины мира.

«Например, такие президенты, как Джон Кеннеди, Линдон Джонсон и Ричард Никсон, правившие США во время войны во Вьетнаме, в которой страна потерпела величайшее поражение, были крайне мало осведомлены об отношениях между Вьетнамом, Советским Союзом и Китаем. Аналогичным образом после терактов 11 сентября выяснилось, что лишь немногие американцы знают разницу между суннитами и шиитами», — заключил Тутар.

Ранее в Китае назвали срок поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Asia Times, это произойдет через шесть месяцев даже с учетом поставов танков НАТО.