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21:11, 31 января 2023Спорт

Жена самого титулованного футболиста мира подала на развод

Жена футболиста Дани Алвеса подала на развод на фоне обвинений мужа в изнасиловании

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Джоана Санс, жена бразильского футболиста Дани Алвеса, подала на развод на фоне обвинений мужа в изнасиловании. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, Санс не сомневается в показаниях жертвы и приняла решение обдуманно. 30-летная модель подала ходатайство через адвокатов, так как 39-летний спортсмен отказался от встреч с женой в тюрьме. Отмечается, что она сожалеет о заявлениях, в которых она публично поддержала мужа.

Алвеса арестовали 20 января. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что он запер ее в туалете ночного клуба, где избил и изнасиловал. Тогда же жена Алвеса выступила в поддержку мужа.

Позднее медики подтвердили наличие у жертвы Алвеса повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления. Информацию подтвердила свидетельница, находившаяся в клубе. Футболисту грозит от 4 до 12 лет тюремного заключения.

Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций, а также побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира.

Анастасия Борисова
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