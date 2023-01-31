Врио главы ДНР оценил идею вознаграждения за подбитые западные танки

Пушилин назвал хорошей мотивацией идею вознаграждения за подбитые западные танки

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с РИА Новости оценил идею вознаграждения за подбитые западные танки Abrams и Leopard в зоне специальной военной операции на Украине и назвал ее хорошей мотивацией.

«Считаю также хорошей мотивационной составляющей предложение российских бизнесменов по вознаграждению за уничтоженные или захваченные танки Abrams и Leopard, которые Запад обещает поставить Украине», — заявил чиновник.

Ранее Пушилин выразил мнение, что поставки западных танков Киеву не изменят ситуацию в зоне спецоперации, поскольку у России имеются серьезные возможности для противодействия подобной технике.

До этого глава Забайкальского края Александр Осипов подписал документ, согласно которому российские военнослужащие будут получать выплаты за уничтожение и захват поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard. Согласно постановлению российского губернатора, за захват такого танка российским военным будет выплачиваться три миллиона рублей, а за уничтожение — один миллион.

