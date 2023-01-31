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13:51, 31 января 2023Наука и техника

В космосе зафиксировали восемь таинственных радиосигналов

Недалеко от Земли зафиксировали восемь радиосигналов потенциально от внеземных цивилизаций

Фото: NASA / Unsplash

Команда международных специалистов в рамках проекта Breakthrough Listen зафиксировала восемь таинственных радиосигналов, которые потенциально могут принадлежать внеземным цивилизациям. Результаты работы описываются в журнале Nature Astronomy.

Всего ученые изучили 820 ближайших к Земле звездных систем, за каждой из которых наблюдения проводились в течение 480 часов. За это время регистрировались все исходящие радиосигналы, которые затем поддавались анализу с помощью машинного обучения. Алгоритм отбирал только те сигналы, которые могли иметь искусственную природу, и пропускал помехи, вызванные земными объектами и орбитальными спутниками.

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Самыми перспективными объектами исследования стали восемь вспышек радиоволн, исходившие от пяти звезд: HIP 56802, HIP 118212, HIP 62207, HIP 54677 и HIP 13402. Три последних светила выбросили сразу по несколько вспышек. Причем все заинтересовавшие астрономов звезды находятся относительно недалеко от Земли — от 30 до 90 световых лет.

Однако попытки повторно зафиксировать радиосигналы с помощью других телескопов не увенчались успехом. В будущем планируется продолжить наблюдения, чтобы получить определенный ответ относительно природы этих импульсов.

Летом 2015 года отечественный бизнесмен Юрий Мильнер и британский ученый Стивен Хокинг создали проект Breakthrough Listen, направленный на поиски сигналов внеземных цивилизаций. Всего было вложено около 100 миллионов долларов для создания группы радиотелескопов.

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Елена Апазиди
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