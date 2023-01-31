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17:00, 31 января 2023Бывший СССР

В Азербайджане заявили о раскрытии иранской разведывательной сети

В Азербайджане задержали семь человек по обвинению в причастности к иранской разведке

Фото: Aziz Karimov / AP

В Азербайджане заявили о раскрытии иранской разведывательной сети. Об этом сообщает Trend.az.

Операция ведется в Баку и в регионах страны. По обвинению в причастности к иранской разведке уже задержано семь человек.

Пока не уточняется, какие обвинения предъявляют задержанным, однако их называют «пропагандистами иранской политики». Кроме того, МИД Азербайджана призвал граждан страны воздержаться от посещения Ирана из-за «нестабильной ситуации» в исламской республике, а находящихся в Иране азербайджанцев — проявлять осторожность.

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26 января произошло нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Неизвестный мужчина ворвался на пост охраны диппредставительства и открыл огонь из автомата Калашникова. В результате один охранник погиб, еще один получил ранения. Посольство полностью приостановило деятельность, все сотрудники эвакуированы.

Азербайджанскими властями предъявлено требование о прозрачном расследовании преступления, привлечении виновных к ответственности и предоставлении азербайджанской стороне конкретной информации.

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Алевтина Запольская
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