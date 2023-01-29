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22:14, 29 января 2023Мир

Азербайджан приостановил деятельность посольства в Иране

Посольство Азербайджана в Тегеране приостановило деятельность, все сотрудники эвакуированы

Фото: Global Look Press

Посольство Азербайджана в Тегеране полностью приостановило деятельность, все сотрудники эвакуированы. Об этом заявил замглавы МИД республики Халаф Халафов, передает Trend.

По словам Халафова, в Иране остаются пять человек для охраны административного здания и имущества посольства. Оставшиеся в посольстве сотрудники не будут осуществлять дипломатическую деятельность.

Ранее Халаф Халафов заявил, что Баку применит международные механизмы для расследования нападения на посольство страны в Тегеране.

26 января стало известно о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране. Неизвестный мужчина ворвался на пост охраны диппредставительства и открыл огонь из автомата Калашникова. В результате один охранник погиб, еще один получил ранения. Нападавший задержан.

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Юлия Мискевич
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