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21:59, 29 января 2023Мир

Азербайджан применит международные механизмы для расследования ЧП в Иране

Азербайджан применит международные механизмы для расследования инцидента в Иране

Фото: Hoch Zwei / Keystone Press Agency

Азербайджан применит международные механизмы для расследования нападения на посольство страны в Тегеране. Об этом заявил замглавы МИД республики Халаф Халафов, передает Trend.

В беседе с агентством Халафов отметил, что для расследования подобных ЧП между странами обычно предпринимаются определенные мероприятия — власти намерены задействовать международные механизмы. Он подчеркнул, что решение об эвакуации персонала посольства после инцидента принимал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Вечером 29 января в Баку прибыл самолет с эвакуированными работниками посольства Азербайджана в Иране. По информации агентства, этим же рейсом были доставлены тело начальника службы безопасности посольства Орхана Аскерова, который погиб при вооруженном нападении на диппредставительство, а также члены семей азербайджанских дипломатов.

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Юлия Мискевич
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