Баку потребовал прозрачного расследования инцидента в Иране

Баку потребовал от Тегерана прозрачного расследования нападения на посольство в Иране

Баку предъявил Тегерану требование о прозрачном расследовании нападения на посольство Азербайджана в Иране. Об этом заявил замглавы МИД республики Халаф Халафов, передает Trend.

Халафов отметил, что Ирану предъявлено требование о прозрачном расследовании преступления, привлечении виновных к ответственности и предоставлении азербайджанской стороне конкретной информации.

Замглавы азербайджанского МИД подчеркнул, что нападение на посольство Азербайджана в Иране подверглось осуждению со стороны ООН, НАТО, Европейского союза и других организаций, а также со стороны глав государств, министров иностранных дел и послов более чем 60 стран.

Ранее сообщалось, что посольство Азербайджана в Тегеране полностью приостановило деятельность, все сотрудники эвакуированы. По словам Халафова, в Иране остаются пять человек для охраны административного здания и имущества посольства.

26 января стало известно о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране. Неизвестный мужчина ворвался на пост охраны диппредставительства и открыл огонь из автомата Калашникова. В результате один охранник погиб, еще один получил ранения. Нападавший задержан.