Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:33, 29 января 2023Мир

Баку потребовал прозрачного расследования инцидента в Иране

Баку потребовал от Тегерана прозрачного расследования нападения на посольство в Иране

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Баку предъявил Тегерану требование о прозрачном расследовании нападения на посольство Азербайджана в Иране. Об этом заявил замглавы МИД республики Халаф Халафов, передает Trend.

Халафов отметил, что Ирану предъявлено требование о прозрачном расследовании преступления, привлечении виновных к ответственности и предоставлении азербайджанской стороне конкретной информации.

Замглавы азербайджанского МИД подчеркнул, что нападение на посольство Азербайджана в Иране подверглось осуждению со стороны ООН, НАТО, Европейского союза и других организаций, а также со стороны глав государств, министров иностранных дел и послов более чем 60 стран.

Ранее сообщалось, что посольство Азербайджана в Тегеране полностью приостановило деятельность, все сотрудники эвакуированы. По словам Халафова, в Иране остаются пять человек для охраны административного здания и имущества посольства.

26 января стало известно о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране. Неизвестный мужчина ворвался на пост охраны диппредставительства и открыл огонь из автомата Калашникова. В результате один охранник погиб, еще один получил ранения. Нападавший задержан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В Сомали обстреляли участвующий в гуманитарной миссии ООН российский вертолет
Зеленский оценил ситуацию для ВСУ под Артемовском и Угледаром
Мужчинам объяснили важность регулярного прохождения диспансеризации
Бивол объяснил отказ готовиться к боям в России
Зеленский пригласил нового президента Чехии в Киев
Баку потребовал прозрачного расследования инцидента в Иране
В США предупредили о риске доллара потерять статус мировой валюты из-за Украины
Нутрициолог раскрыл пользу и опасность хурмы
ВСУ лишились штаба и центра связи в Угледаре из-за терминала Starlink
Пожар произошел на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.