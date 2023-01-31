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17:42, 31 января 2023Бывший СССР

На Украине назвали ситуацию в стране тупиковой

Экс-советник бывшего президента Украины Кучмы Соскин назвал ситуацию в стране тупиковой

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал ситуацию в стране тупиковой. Его слова передает РИА Новости.

«Ситуация просто тупиковая, и пока мы видим, что вся мощь России сконцентрирована против Украины», — сказал он. Также Соскин отметил, что если бы Запад и США не поддерживали Киев, то Украина потерпела бы поражение: «будем реально говорить, это соответствует действительности, что Украина не производит никакого вооружения. По сути, ни снаряжения, у нее нет, ни денег, ни запасов — ничего».

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Кристина Есикова
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