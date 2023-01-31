Российский губернатор объяснил назначение выплат за уничтожение танков Leopard

Глава Забайкалья объяснил выплаты за уничтожение танков желанием поощрить участников СВО

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объяснил, почему принял решение выплачивать три миллиона рублей за захват танков Leopard и Abrams. Его слова передает пресс-секретарь Любовь Чистякова, пишет РИА Новости.

По словам Осипова, жители Забайкалья — сибирские люди, которые не любят, когда кто-то ведет себя по отношению к ним высокомерно и неуважительно. Губернатор добавил, что большинство мужчин из его региона — охотники и сильные духом россияне, которые проявили себя в ходе СВО.

«Когда кто-то пугает какими-то танками, они с задором помчатся показать кузькину мать всем этим заморским иностранным техническим штучкам. Вот я и беспокоюсь, в первую очередь, чтобы они это делали разумно, спокойно, без излишнего задора и спешки, мудро. Ну, и второе, конечно, за результаты они достойны поощрения», — цитирует Чистякова слова главы российского региона.

Осипов также указал на необходимость поддерживать состояние духа военнослужащих, оснащать их всем необходимым и хорошо мотивировать.

Глава Забайкалья 27 января подписал указ, согласно которому российские военнослужащие будут получать выплаты за уничтожение и захват поставленных из-за рубежа Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков. Из документа следует, что за захват такого танка российским военным будет выплачиваться три миллиона рублей, а за уничтожение — один миллион. Кроме основного участника уничтожения или захвата, указ допускает наличие помощников в числе до десяти человек, им также положены выплаты.

Впоследствии глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин счел идею Осиповой «хорошей мотивационной составляющей». По мнению главы региона, поставка Украине Западом танков не изменит ситуацию на фронте, а российские военные отлично справятся с уничтожением такой техники.