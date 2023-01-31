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19:05, 31 января 2023Спорт

Бывший тренер «Спартака» возглавит сборную Бельгии

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавит сборную Бельгии

Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Бывший тренер московского «Спартака», немец Доменико Тедеско, возглавит сборную Бельгии по футболу. Об этом сообщают Het Laatste Nieuws и La Dernière Heure and Les Sports.

По информации источников, 37-летний специалист договорился о подписании контракта до чемпионата мира 2026 года. Кандидатуру Тедеско должен одобрить совет директоров Федерации футбола Бельгии, однако отмечается, что это лишь формальность.

В сборной Бельгии Тедеско сменит Роберто Мартинеса, который руководил командой с 2016 года. Специалист покинул команду после чемпионата мира в Катаре, где бельгийцы не сумели выйти из группы.

Последним клубом Тедеско был немецкий «РБ Лейпциг». Он работал в «Спартаке» с октября 2019 года и покинул команду по окончании сезона-2020/2021, в котором команда заняла второе место в Российской премьер-лиге и квалифицировалась в Лигу чемпионов. Решение уйти немец объяснил семейными обстоятельствами.

Анастасия Борисова
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