Бывший тренер «Спартака» возглавит сборную Бельгии

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавит сборную Бельгии

Бывший тренер московского «Спартака», немец Доменико Тедеско, возглавит сборную Бельгии по футболу. Об этом сообщают Het Laatste Nieuws и La Dernière Heure and Les Sports.

По информации источников, 37-летний специалист договорился о подписании контракта до чемпионата мира 2026 года. Кандидатуру Тедеско должен одобрить совет директоров Федерации футбола Бельгии, однако отмечается, что это лишь формальность.

В сборной Бельгии Тедеско сменит Роберто Мартинеса, который руководил командой с 2016 года. Специалист покинул команду после чемпионата мира в Катаре, где бельгийцы не сумели выйти из группы.

Последним клубом Тедеско был немецкий «РБ Лейпциг». Он работал в «Спартаке» с октября 2019 года и покинул команду по окончании сезона-2020/2021, в котором команда заняла второе место в Российской премьер-лиге и квалифицировалась в Лигу чемпионов. Решение уйти немец объяснил семейными обстоятельствами.