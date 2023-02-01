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16:35, 1 февраля 2023Культура

Дэйв Батиста заявил об интересе к роли Лекса Лютора

Актер Дэйв Батиста заявил об интересе к роли Лекса Лютора в обновленной вселенной DC

Фото: Steve Vas / Globallookpress.com

Американский актер Дэйв Батиста заявил об интересе к роли Лекса Лютора в обновленной вселенной DC. Об этом сообщает Comicbook.

Журналист спросил, хотел бы Батиста сыграть заклятого врага Супермена. «Я просто никогда не думал о том, чтобы сыграть этого персонажа. Но как только я увидел себя в образе Лекса Лютора, я подумал: "Чувак, это действительно интересно". Я полностью готов к этому», — заявил Батиста.

Ранее он играл Дракса Разрушителя в кинематографической вселенной Marvel. Артист появлялся в семи фильмах студии, включая «Стражей Галактики» и «Мстителей».

Осенью 2022 года стало известно, что сценарист Джеймс Ганн вместе с продюсером Питером Сафраном возглавит компанию DC Studios. Совместно кинематографисты разработают долгосрочный план для компании DC Comics как в кино, так и на телевидении. При этом они продолжат заниматься и своими собственными проектами. Утверждалось, что в рамках создания обновленной вселенной DC Ганн и Сафран могут отказаться от выпуска картины о Супермене «Человек из стали 2». Позднее сообщалось, что Ганн начал работать над новым фильмом о Супермене, который будет посвящен ранним годам персонажа и истории его становления.

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Марина Погосян
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