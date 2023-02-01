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20:07, 1 февраля 2023Спорт

Украинская теннисистка выступила против допуска россиян к Олимпиаде-2024

Украинская теннисистка Элина Свитолина выступила против допуска россиян к Олимпиаде-2024

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Украинская теннисистка Элина Свитолина выступила против допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом она высказалась в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

«Олимпийские игры — самая большая мечта и максимальная привилегия для спортсменов. Это крупнейшая платформа инклюзивности и разнообразия. Помня об этом, мы должны продолжать изоляцию российских и белорусских спортсменов», — написала Свитолина. Она также подчеркнула, что мир должен быть един в санкциях к представителям двух стран.

30 января Международный олимпийский комитет (МОК) сделал новое заявление о возвращении российских и белорусских спортсменов на турниры. В организации посчитали, что концепция выступления представителей стран под нейтральным флагом хорошо зарекомендовала себя и сейчас обсуждается членами комитета.

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт пригрозил бойкотом соревнований. Его поддержали министр спорта Польши Камиль Бортничук и председатель Национального олимпийского комитета (НОК) Латвии Жоржс Тикмерс.

Алексей Гусев
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