Латвия пригрозила бойкотом Олимпиады-2024 в случае допуска россиян

В Олимпийском комитете Латвии заявили, что бойкотировали бы Олимпиаду с участием России

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Латвии оценили вероятность участия национальной сборной в Олимпийских играх-2024 в случае допуска на турнир россиян. Слова председателя организации Жоржса Тикмерса приводит Delfi.

«Позиция Латвии такова — если бы эти Олимпийские игры проходили сейчас и ожидалось, что в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии, я думаю, что сборная Латвии на эти Игры не поехала бы», — заявил Тикмерс. Он добавил, что НОК планирует предложить латвийским спортивным федерациям обратиться к международным федерациям с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в квалификационных соревнованиях Олимпийских игр.

Ранее глава НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная может бойкотировать Игры-2024, если в них будут участвовать сборные России и Белоруссии. В ответ на это глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что такое решение не соответствует Олимпийской хартии.

25 января в МОК рассказали, что рассматривают возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Сообщалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.