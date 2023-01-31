Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эрика Андреева
1:1
3-й сет
live
Анна Блинкова
Лион
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Саутгемптон
Англия - Кубок лиги|1/2 финала. 2-й матч
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
14:13, 31 января 2023Спорт

Латвия пригрозила бойкотом Олимпиады-2024 в случае допуска россиян

В Олимпийском комитете Латвии заявили, что бойкотировали бы Олимпиаду с участием России

Фото: Rojs Maizītis / SIA «Izdevniecība Rīgas Viļņi»

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Латвии оценили вероятность участия национальной сборной в Олимпийских играх-2024 в случае допуска на турнир россиян. Слова председателя организации Жоржса Тикмерса приводит Delfi.

«Позиция Латвии такова — если бы эти Олимпийские игры проходили сейчас и ожидалось, что в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии, я думаю, что сборная Латвии на эти Игры не поехала бы», — заявил Тикмерс. Он добавил, что НОК планирует предложить латвийским спортивным федерациям обратиться к международным федерациям с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в квалификационных соревнованиях Олимпийских игр.

Ранее глава НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная может бойкотировать Игры-2024, если в них будут участвовать сборные России и Белоруссии. В ответ на это глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что такое решение не соответствует Олимпийской хартии.

25 января в МОК рассказали, что рассматривают возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Сообщалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о выборе Киева между Артемовском и Часовым Яром
Российские автозаводы попросили продлить им разрешение выпускать машины попроще
Премьер Великобритании назвал нецелесообразной отправку истребителей Украине
Известная модель поделилась секретом похудения
Лукашенко подарил трактор президенту Зимбабве
Травмировавшего подростка на хоккейном матче судью дисквалифицировали
Тренер раскрыл россиянкам правду о похудении во время уборки
Выявлено назначение затонувшего у берегов Англии древнего корабля
Россиянка решила покататься на тюбинге и сломала позвоночник
Крупнейший в мире пенсионный фонд понес рекордные убытки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.