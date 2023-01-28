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10:36, 28 января 2023Спорт

Глава МОК оценил угрозу Украины бойкотировать ОИ-2024 в случае допуска россиян

Бах заявил, что угроза Украины пропустить ОИ-2024 из-за России не соответствует миссии МОК

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил угрозу Национального олимпийского комитета (НОК) Украины бойкотировать Игры 2024 года в Париже в случае допуска россиян. Слова Баха приводит Spiegel.

Функционер заявил, что бойкот со стороны Украины не соответствует миссии МОК. «Отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если страны находятся в конфликтном состоянии», — пояснил Бах. Он также подчеркнул, что отстранение спортсменов на основании их паспорта не соответствует миссии Олимпийской хартии.

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Глава НОК Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном бойкоте Олимпийских игр 2024 года в случае допуска к турниру российских и белорусских спортсменов. Он добавил, что Украина ведет работы по дальнейшим возможным шагам для продления санкций.

25 января в МОК отметили, что рассматривают возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение специальной военной операции на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Андрей Стрельцов
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