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18:04, 1 февраля 2023Наука и техника

Apple выпустит ноутбук со складным дисплеем

Инсайдер: Apple запланировала выпуск 20,5-дюймового складного MacBook в 2025 году

Фото: 9to5mac

Apple запланировала выпуск первого ноутбука со складным дисплеем. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Журналисты портала сослались на аналитика Display Supply Chain Consultants Росса Янга, который заявил о разработке ноутбука Apple со складным экраном. По словам Янга, он изучил цепочку поставок американской компании и выяснил, что в 2025 году Apple может выпустить первый ноутбук в своей линейке, который получит гибкий дисплей.

Росс Янг не смог раскрыть больше подробностей о девайсе, но отметил, что компьютер, судя по всему, будет иметь 20,5-дюймовый дисплей. По словам специалиста, среди задействованных поставщиков будущий девайс точно называют «ноутбуком», но неизвестно, на какой платформе будет работать это устройство. Инсайдер отметил, что Apple может запустить новый гаджет на базе iPadOS, используемой в планшетах.

Также Янг прокомментировал сообщение инсайдера Мин-Чи Ко о том, что в 2024 году компания Тима Кука выпустит первый складной iPad. Специалист заявил, что ничего не знает об этом устройстве.

Осенью 2022 года аналитик CCS Insight Бен Вуд заявил, что Apple выпустит складной iPad раньше iPhone. По его словам, подобное устройство может появиться в 2024 году.

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Андрей Ставицкий
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