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05:49, 1 февраля 2023Мир

В МИД сообщили о фронтальной атаке Запада на все русское

Посол Аскальдович: на Западе идет фронтальная атака на все русское, в том числе на РПЦ

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

После начала российской спецоперации на Украине на Западе идет фронтальная атака на все русское, в том числе на представителей Русской православной церкви (РПЦ). Об этом РИА Новости заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

Он пояснил, что представители РПЦ в ряде недружественных стран, а также священнослужители автокефальных церквей подверглись жесткому морально-психологическому прессингу. По его словам, священников заставляют осудить спецоперацию, разорвать отношения с РПЦ, перейти в лоно раскольнической церкви на Украине.

25 января президент Украины Владимир Зеленский ужесточил рестрикции в отношении 10 представителей Украинской православной церкви (УПЦ) и Русской православной церкви (РПЦ). Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение или прекращение торговых операций, запрет на участие в приватизации, приостановку либо аннулирование лицензий, а также аннулирование официальных визитов и переговоров, лишение государственных наград. Ограничения будут действовать на протяжении пяти лет.

В 2021 году министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РПЦ испытывает сильнейшее давление со стороны западных стран, в частности, США. По его словам, Запад «задался целью развалить, разрушить единство мирового православия».

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Марина Совина
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