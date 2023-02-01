Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
2:3
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
1:2
2-й период
live
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Фиорентина
0:0
Перерыв
live
Торино
Кубок Италии|1/4 финала
Монпелье
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСЖ
Франция - Лига 1|21-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:30 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Завтра
03:30 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
20:28, 1 февраля 2023Спорт

В СПЧ отреагировали на слова Кокорина о пользе тюрьмы

В СПЧ объяснили слова Кокорина о пользе тюрьмы хорошими условиями в его колонии
Александр Кокорин

Александр Кокорин. Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева отреагировала на слова российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина о пользе тюрьмы для мужчин. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Есть исследования, которые подтверждают, что после того, как человек проводит в тюрьме определенное количество времени, наступают серьезные проблемы с психикой. Люди, которые прошли тюрьму, все нуждаются в реабилитации», — заявила Меркачева.

Она также отметила, что Кокорин отбывал наказание в хороших условиях. «Я была у него в колонии, в камере. Все там было благополучно. То есть его школа жизни хоть и сурова, но она такая, которую можно вынести», — объяснила Меркачева, добавив, что так происходит не всегда.

Ранее Кокорин заявил, что не жалеет о наличии у него судимости. «Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли, — на один-два месяца в СИЗО», — отметил футболист.

В 2018 году Кокорин с младшим братом Кириллом и футболистом Павлом Мамаевым устроили две драки в центре Москвы. По итогам случившегося спортсмены были осуждены и провели десять месяцев в СИЗО и еще два в тюрьме, после чего были освобождены по УДО.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР
Мошенница притворилась мужчиной и соблазнила девушку ради денег
Зеленский заявил о попытках властей Грузии убить Саакашвили
В ЕС допустили возвращение Великобритании в состав объединения
Убивший двух друзей россиянин оказался специалистом взрывного дела
США захотели передать Украине дальнобойные снаряды GLSDB
В наряде Памелы Андерсон увидели отсылку к ее образу в «Спасателях Малибу»
Россиянам предсказали чистый воздух через 1200 лет
В AMD предсказали падение рынка ПК
Популярная российская певица рассказала о дружбе с Малышевой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.