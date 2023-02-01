В СПЧ отреагировали на слова Кокорина о пользе тюрьмы

В СПЧ объяснили слова Кокорина о пользе тюрьмы хорошими условиями в его колонии

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева отреагировала на слова российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина о пользе тюрьмы для мужчин. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Есть исследования, которые подтверждают, что после того, как человек проводит в тюрьме определенное количество времени, наступают серьезные проблемы с психикой. Люди, которые прошли тюрьму, все нуждаются в реабилитации», — заявила Меркачева.

Она также отметила, что Кокорин отбывал наказание в хороших условиях. «Я была у него в колонии, в камере. Все там было благополучно. То есть его школа жизни хоть и сурова, но она такая, которую можно вынести», — объяснила Меркачева, добавив, что так происходит не всегда.

Ранее Кокорин заявил, что не жалеет о наличии у него судимости. «Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли, — на один-два месяца в СИЗО», — отметил футболист.

В 2018 году Кокорин с младшим братом Кириллом и футболистом Павлом Мамаевым устроили две драки в центре Москвы. По итогам случившегося спортсмены были осуждены и провели десять месяцев в СИЗО и еще два в тюрьме, после чего были освобождены по УДО.