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12:41, 1 февраля 2023Спорт

Кокорин рассказал о пользе тюрьмы

Футболист Александр Кокорин заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть

Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал в интервью YouTube-каналу «Суперлига» о пользе тюрьмы.

Футболист заявил, что не жалеет, что у него был такой опыт, и назвал это хорошей школой. «Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли — на один-два месяца в СИЗО», — отметил он.

В 2018 году Кокорин с младшим братом Кириллом и футболистом Павлом Мамаев устроили две драки в центре Москвы. По итогам случившегося спортсмены были осуждены и провели десять месяцев в СИЗО и еще два — в тюрьме, после чего были освобождены по УДО.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. Права на 31-летнего игрока принадлежат итальянской «Фиорентине». В текущем сезоне Кокорин провел 16 матчей в чемпионате Кипра, забил семь мячей и отметился тремя результативными передачами.

Дарья Коршунова
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