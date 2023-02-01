Стало известно о риске ампутации пальцев у Костомарова

StarHit: у Костомарова началось отмирание конечностей, ему грозит ампутация пальцев рук

Появились новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Их сообщает StarHit со ссылкой на источник в больнице.

По информации источника, Костомаров находится в сознании, не говорит, но уже все осознает. Источник отметил, что, несмотря на это, спортсмену грозит ампутация. «Некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках скорее всего будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий», — рассказал он и добавил, что фигуристу ищут клинику в Германии для лечения и реабилитации.

Ранее стало известно, что проблемой в восстановлении 45-летнего спортсмена остается сепсис. Отмечалось, что при этом у него нормализовался ритм сердцебиения и спала высокая температура.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.