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10:16, 1 февраля 2023Спорт

Стало известно о риске ампутации пальцев у Костомарова

StarHit: у Костомарова началось отмирание конечностей, ему грозит ампутация пальцев рук

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Появились новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Их сообщает StarHit со ссылкой на источник в больнице.

По информации источника, Костомаров находится в сознании, не говорит, но уже все осознает. Источник отметил, что, несмотря на это, спортсмену грозит ампутация. «Некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках скорее всего будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий», — рассказал он и добавил, что фигуристу ищут клинику в Германии для лечения и реабилитации.

Ранее стало известно, что проблемой в восстановлении 45-летнего спортсмена остается сепсис. Отмечалось, что при этом у него нормализовался ритм сердцебиения и спала высокая температура.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

Дарья Коршунова
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