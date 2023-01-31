Стало известно о проблеме в восстановлении Костомарова

Sport24: проблемой в восстановлении олимпийского чемпиона Костомарова остается сепсис

В восстановлении госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова наметилась проблема. Об этом стало известно Sport24 со ссылкой на источник.

Источник заявил, что проблемой для 45-летнего спортсмена остается сепсис. Отмечается, что остальные показатели постепенно улучшаются.

Об улучшении состояния Костомарова стало известно 19 января. Через пять дней он пришел в сознание и начал разговаривать. Уточнялось, что врачи думают об отключении фигуриста от аппарата для насыщения крови кислородом (ЭКМО) и подтверждают положительную динамику состояния пациента.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.