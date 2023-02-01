Риск остановки сердца у пожилых людей во время занятий спортом оценили

Риск остановки сердца у пожилых людей во время занятий спортом оценили как очень низкий

Риск внезапной остановки сердца у пожилых людей во время занятий спортом оценивается как очень низкий. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Американского колледжа кардиологов, сообщает WebMd.

Ученые проанализировали 4078 таких случаев, которые произошли среди двух миллионов людей старше 65 лет, проживающих в Портленде (штат Орегон) и в округе Вентура (штат Калифорния). Оказалось, что только 77 внезапных остановок сердца (1,9 процента от общего числа) связаны с занятиями спортом.

В 90 процентах случаев внезапная остановка сердца происходила у мужчин и была связана с ездой на велосипеде, бегом и занятиями в тренажерном зале. «Польза от занятий спортом для пожилых людей, вероятно, намного превышает риск», — к такому выводу пришел доктор медицинских наук Сумит С. Чу.

30 января российский дерматокосметолог Татьяна Малышева раскрыла пользу занятий спортом для кожи. По словам врача, физическая активность и правильное питание способствуют выработке коллагена, который помогает поддерживать кожу и мышцы в здоровом состоянии.