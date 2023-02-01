Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
2:3
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
1:2
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Фиорентина
2:1
Завершен
Торино
Кубок Италии|1/4 финала
Монпелье
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСЖ
Франция - Лига 1|21-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:30 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Завтра
03:30 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
22:42, 1 февраля 2023Спорт

Риск остановки сердца у пожилых людей во время занятий спортом оценили

Риск остановки сердца у пожилых людей во время занятий спортом оценили как очень низкий

Фото: Christophe Gateau / Global Look Press

Риск внезапной остановки сердца у пожилых людей во время занятий спортом оценивается как очень низкий. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Американского колледжа кардиологов, сообщает WebMd.

Ученые проанализировали 4078 таких случаев, которые произошли среди двух миллионов людей старше 65 лет, проживающих в Портленде (штат Орегон) и в округе Вентура (штат Калифорния). Оказалось, что только 77 внезапных остановок сердца (1,9 процента от общего числа) связаны с занятиями спортом.

В 90 процентах случаев внезапная остановка сердца происходила у мужчин и была связана с ездой на велосипеде, бегом и занятиями в тренажерном зале. «Польза от занятий спортом для пожилых людей, вероятно, намного превышает риск», — к такому выводу пришел доктор медицинских наук Сумит С. Чу.

30 января российский дерматокосметолог Татьяна Малышева раскрыла пользу занятий спортом для кожи. По словам врача, физическая активность и правильное питание способствуют выработке коллагена, который помогает поддерживать кожу и мышцы в здоровом состоянии.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР
Риск остановки сердца у пожилых людей во время занятий спортом оценили
Уклоняющихся от санкций российских олигархов будут искать через аукционные дома
ФРС США повысила базовую процентную ставку
В России упростят правила жарки шашлыка на даче
Эрдоган высказался об участии в президентских выборах
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине
В Госдуме оценили идею об ограничении выезда депутатов за рубеж
Пушков заявил о планах Трампа победить культ гендерной идеологии в США
Стало известно об отставке еще одного украинского чиновника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.