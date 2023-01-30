Косметолог раскрыла россиянам пользу занятий спортом для кожи

Косметолог Татьяна Малышева: физическая активность влияет на выработку коллагена

Российский дерматокосметолог Татьяна Малышева раскрыла пользу занятий спортом для кожи. О влиянии тренировок на внешность специалистка рассказала журналистам Life.

По словам врача, физическая активность и правильное питание способствуют выработке коллагена, который помогает поддерживать кожу и мышцы в здоровом состоянии. «Сбалансированное питание — это залог того, что в организме будет происходить синтез коллагена, а коллаген помогает поддерживать мускулы в тонусе и сохранять их объем», — объяснила она.

Помимо этого, для увеличения прочности и эластичности кожи эксперт посоветовала россиянам включить в рацион лосось, мясо красных сортов, цитрусовые, а также брокколи, яблоки, смородину и мясной холодец.

Ранее в январе дерматовенеролог и косметолог Анна Долбич назвала россиянам четыре способа борьбы с такими неровностями кожи, как расширенные поры, морщины, постакне или рубцы. По словам врача, устранить данную проблему помогут «выпаривание», в рамках которого с поверхности кожи убирается ткань, а также выталкивание. В то же время среди входящих в их число методов она назвала профессиональные чистки и корректировку домашнего ухода.

