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00:30, 1 февраля 2023Спорт

Против обвиненного в расизме украинского игрока «Челси» начали расследование

FA начала дисциплинарное расследование в отношении украинского игрока «Челси» Мудрика

Фото: Phil Noble / Reuters

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование в отношении украинского полузащитника лондонского «Челси» Михаила Мудрика, обвиненного в расизме. Об этом сообщает The Athletic.

По информации издания, дисциплинарное дело против 22-летнего спортсмена было начато из-за видео, в котором Мудрик 16 раз произносит слово «нигер». Отмечается, что федерация должна решить, какие санкции могут быть наложены на украинца.

31 января стало известно о видео, на котором Мудрик исполняет трек «Freestyle» хип-хоп исполнителя Lil Baby, в котором 16 раз упоминается слово «нигер». Организация Kick It Out, занимающаяся борьбой с дискриминацией и расизмом в футболе, осудила игрока за использование расистских выражений. После этого представитель Мудрика заявил, что игрок глубоко сожалеет о произошедшем.

О переходе Мудрика в «Челси» стало известно 15 января. Его контракт рассчитан на 7,5 года. Лондонцы заплатили донецкому «Шахтеру» за игрока 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов «Челси» может выплатить в качестве бонусов.

Анастасия Борисова
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