В ООН обратились в МОК по поводу допуска российских спортсменов

В ООН поприветствовали желание МОК рассмотреть возможность допуска российских спортсменов

Эксперты ООН в области прав человека обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу возвращения российских спортсменов на мировые турниры. Об этом сообщает РИА Новости.

Они поприветствовали желание организации рассмотреть возможность допуска атлетов из России. «Мы настоятельно призываем МОК принять решение в этом направлении и пойти дальше, обеспечив отсутствие дискриминации любого спортсмена по признаку его национальности», — говорится в заявлении экспертов.

В ООН также призвали МОК применять ко всем спортсменам, независимо от их национальности, одни и те же правила. Там подчеркнули, что условие, касающееся поддержки спецоперации на Украине, «открывает дверь для давления и интерпретации».

25 января МОК опубликовал заявление о необходимости рассмотреть возможность возвращения россиян и белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе. Уточнялось, что шанс получить разрешение на выступление на соревнованиях смогут только те спортсмены, которые не поддерживали проведение СВО на Украине и не нарушали антидопинговые правила.