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17:12, 1 февраля 2023Мир

В ЕС начали обсуждать новый пакет антироссийских санкций

Источник РИА Новости: ЕС планирует ввести новый пакет санкций против РФ позднее в феврале

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) планирует принять новый пакет антироссийских санкций в феврале, в настоящий момент продолжаются дискуссии на уровне стран-участниц объединения. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Брюсселе сообщает РИА Новости.

«Работа идет, пакет планируется принять позднее в феврале», — добавил он, отметив, что введение антироссийских санкций также будут обсуждать на запланированном на 3 февраля саммите ЕС — Украина.

27 января сообщалось, что Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России из-за событий на Украине.

ЕС может ввести уже десятый пакет санкций против России в феврале. Возможно, в нем будут действовать ограничения на товары, используемые российским военно-промышленным комплексом. При этом в декабре 2022 года источники в Брюсселе говорили о том, что Евросоюз исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Россию и приближается к пределу экономического давления.

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Варвара Кошечкина
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