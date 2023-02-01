В ЕС начали обсуждать новый пакет антироссийских санкций

Источник РИА Новости: ЕС планирует ввести новый пакет санкций против РФ позднее в феврале

Европейский союз (ЕС) планирует принять новый пакет антироссийских санкций в феврале, в настоящий момент продолжаются дискуссии на уровне стран-участниц объединения. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Брюсселе сообщает РИА Новости.

«Работа идет, пакет планируется принять позднее в феврале», — добавил он, отметив, что введение антироссийских санкций также будут обсуждать на запланированном на 3 февраля саммите ЕС — Украина.

27 января сообщалось, что Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России из-за событий на Украине.

ЕС может ввести уже десятый пакет санкций против России в феврале. Возможно, в нем будут действовать ограничения на товары, используемые российским военно-промышленным комплексом. При этом в декабре 2022 года источники в Брюсселе говорили о том, что Евросоюз исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Россию и приближается к пределу экономического давления.