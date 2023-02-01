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20:00, 1 февраля 2023Мир

В МИД указали на нестыковки в отчете МСЭ о разрушениях инфраструктуры на Украине

Захарова: отчет МСЭ о разрушениях инфраструктуры на Украине пестрит нестыковками

Фото: Thomas Peter / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отчет Генерального секретариата Международного союза электросвязи (МСЭ) о разрушениях инфраструктуры электросвязи и состоянии информационно-коммуникационной экосистемы Украины. Ее заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«В лучших традициях низкопробных пропагандистских методичек документ пестрит логическими уловками и нестыковками. В частности, в отчете приводятся якобы проверенные факты массовых разрушений, даются ссылки на статистику, на основании чего делаются аналитические выводы», — указала дипломат.

Она отметила, что вся информация в отчете получена от украинской администрации, а его составители вели работу дистанционно, «не утруждая себя выездом на места для проверки данных».

«Исходим из того, что данный опус является еще одной попыткой политизировать деятельность технических учреждений системы ООН в угоду линии Запада на дискредитацию России», — заявила Захарова. В связи с этим она призвала Генеральный секретариат МСЭ сохранять политическую нейтральность и не участвовать в тиражировании лжи, так как это, по ее словам, может подорвать авторитет организации.

Ранее стало известно, что правительство Японии выделило Украине грант на 170 миллионов долларов для восстановления критически важной инфраструктуры

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Варвара Кошечкина
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