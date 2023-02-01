В DHL подтвердили задержания по делу о покушении на главу Русского дома

DHL подтвердила задержание четырех сотрудников по делу о покушении на главу Русского дома

Немецкая международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL подтвердила задержание четырех своих сотрудников полицией Центральноафриканской Республики (ЦАР) по делу о покушении на главу Русского дома Дмитрия Сытого. Об этом в беседе с ТАСС сообщил представитель компании.

«После инцидента, связанного с доставкой груза на нашу станцию техобслуживания в Банги (столица Центральноафриканской Республики — прим. «Ленты.ру»), 16 декабря 2022 года мы можем подтвердить, что местные власти задержали четырех сотрудников DHL», — заявил собеседник агентства.

Представитель компании отметил, что DHL сотрудничает с властями в рамках расследования произошедшего и осуждает все формы насилия и незаконное использование своей сети.

Нападение на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого произошло 16 декабря 2022 года. Руководитель российской гуманитарной миссии получил посылку от неизвестного адресанта, в которой была взрывчатка. Она сдетонировала у него в руках. Сытого госпитализировали, а позже эвакуировали в Россию для лечения.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования дела о покушении на Сытого задержали четырех подозреваемых, все они являются работниками компании DHL. Уточнялось, что трое мужчин и одна женщина настаивают на своей невиновности и отрицают факты, из-за которых в их отношении проводится расследование.

1 февраля стало известно о завершении расследования. Источник в полиции ЦАР подчеркнул, что следствие продолжает на уровне прокуратуры судебный следователь.