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11:51, 1 февраля 2023Бывший СССР

В Госдуме отреагировали на призыв Литвы высылать российских послов

Депутат Чепа обвинил прибалтийские страны в усугублении отношений между Россией и Западом

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Призыв Литвы высылать российских послов из стран Европы является результатом русофобской политики, которая на сегодняшний день зашкаливает в прибалтийских странах. Так в беседе с «Лентой.ру» на заявление МИД страны отреагировал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Европы выслать представителей России, как это ранее уже сделали страны Балтии. Свое мнение он объяснил тем, что российские диппредставительства перестали быть дипломатическим институтом и превратились в «институт пропаганды».

На сегодняшний день страны Прибалтики и Польша являются самыми активными поставщиками оружия и оказывают самую большую помощь Украине относительно своего ВВП и военных возможностей, считает Чепа.

То есть прибалтийские страны буквально пытаются поджигать конфронтацию и постоянно делают все, чтобы усугубить отношения между Россией и Западом

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Тот бред, который нес президент [Литвы Гитанас Науседа], и то, что его поддерживает министерство иностранных дел — об этом остается только сожалеть. Они выбрали свой путь, они долго будут потом об этом жалеть. Но будет страдать от этого литовский народ», — высказался парламентарий.

Взаимная высылка послов, по словам депутата, будет затруднять поддержку россиян, проживающих в республике, что плохо.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Запада поставить Украине дальнобойные ракеты и истребители. «Эти красные линии необходимо переступить», — заявил он.

Правительства Латвии, Литвы и Эстонии приняли решение выслать часть сотрудников российских диппредставительств. В ответ Россия закрыла консульства Литвы, Латвии и Эстонии в Санкт-Петербурге и Пскове. В МИД РФ сообщили, что решение о закрытии прибалтийских консульств принято на основе принципа взаимности, а также из-за того, что власти трех республик оказывают «военную помощь киевскому режиму».

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Варвара Кошечкина
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