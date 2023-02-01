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05:26, 1 февраля 2023Мир

В России увидели противоречие в заявлении США о биолабораториях на Украине

Посол Антонов заявил о противоречиях в позиции США о биолабораториях на Украине

Фото: Francis Kokoroko / Reuters

Заявления США о программе «предотвращения пандемии» на Украине противоречивы. На это указал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает ТАСС.

Он обратил внимание на признание Белого дома в наличии биолабораторий на Украине, которые занимались якобы мирными проектами. «Если такая программа носила сугубо мирный характер, то почему работы были столь оперативно свернуты? Почему этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты», — задался вопросами дипломат.

Антонов предположил, что тем самым Вашингтон продемонстрировал, что ему есть что скрывать. «Иначе говоря, делалось все для того, чтобы результаты исследований не попали в руки российских военных», — заявил он.

1 февраля координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон признает факт существования на Украине лабораторий, в которых работали американские ученые. По его словам, на этих объектах проводились «исследования в сфере предотвращения пандемии», но позднее деятельность в них была прекращена. При этом, утверждает чиновник, биологическое оружие в таких лабораториях не разрабатывалось.

В декабре 2022 года Министерство обороны России получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине. Он подтверждает проведение на Украине учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций.
В июле Минобороны опубликовало данные о работе биолабораторий на Украине, согласно которым страна является «полигоном» для испытаний биологического оружия Германии и США.

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Марина Совина
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