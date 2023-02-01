В США признали работу с Киевом над "исследованиями" в сфере "предотвращения пандемии"

В США признают факт существования на Украине лабораторий, в которых работали американские ученые. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает РИА Новости.

По его словам, на этих объектах проводились «исследования в сфере предотвращения пандемии», но позднее деятельность в них была прекращена. При этом, утверждает чиновник, биологическое оружие в таких лабораториях не разрабатывалось. «США не вели военно-биологических разработок на Украине», — сказал он.

30 января начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что военнослужащие Украины были целевой группой в экспериментах США с ВИЧ-инфекцией. Он подчеркнул, что за время специальной операции в распоряжение Минобороны поступило более 20 тысяч документов. Ведомству также удалось опросить очевидцев и участников военно-биологических программ Вашингтона. Кириллов пояснил, что эти материалы подтверждают нацеленность Америки на создание биологического оружия и его последующего испытания на гражданском населении Украины и соседних с Россией государств.

В декабре 2022 года Министерство обороны России получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине. Он подтверждает проведение на Украине учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций.

В июле Минобороны опубликовало данные о работе биолабораторий на Украине, согласно которым страна является «полигоном» для испытаний биологического оружия Германии и США.

Ранее российский военнослужащий сообщил, что украинские диверсанты из-за препаратов не чувствуют огнестрельные ранения. Он объяснил, что его подразделение столкнулось с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), но противник повел себя странно, когда по нему открыли огонь. «Мы попадаем в них, а они двигаются, как зомби какие-то. Раненые шли дальше и улыбались», — рассказал он.

