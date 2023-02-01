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13:17, 1 февраля 2023Бывший СССР

Подоляк заявил о переговорах о поставках ракет большей дальности

Советник главы офиса Зеленского заявил о переговорах о поставках ракет большей дальности
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Anna Voitenko / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ведутся переговоры о поставках ракет большей дальности от партнеров Киева. Об этом он написал в Twitter.

«Уже ведутся переговоры о поставках ракет большей дальности», — сообщил Подоляк. Кроме того, обсуждается отправка ударных самолетов. Также Подоляк напомнил, что существует танковая коалиция.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на получение Киевом от 120 до 140 танков со стороны Запада. Боевые машины рассчитывают получить в рамках первых поставок от западной коалиции из 12 государств.

25 января официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что страна готова передать Украине танки Leopard 2. Кроме того, Берлин одобрил реэкспорт этих боевых машин из стран-партнеров по НАТО. Также канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна не будет передавать Киеву истребители.

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Кристина Есикова
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