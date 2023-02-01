Стало известно о готовности США передать Украине ракеты большей дальности

Reuters: ракеты большей дальности могут впервые войти в пакет военной помощи США Украине

США готовят очередной пакет военной помощи Украине. Об этом агентству Reuters сообщили два американских чиновника на условиях анонимности.

По их словам, в него впервые будут включены ракеты большей дальности. Однако источники агентства затруднились уточнить, о каких именно ракетах идет речь.

Всего же Киеву передадут вооружений на 2,2 миллиарда долларов.

29 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране необходимы баллистические ракеты, в частности американские ATACMS (Army Tactical Missile System — Армейский тактический ракетный комплекс — прим.«Ленты.ру»).

Ранее председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) сказал, что США необходимо отправить на Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия для ударов по Крыму. До этого он призвал администрацию президента страны Джо Байдена и американских союзников «незамедлительно отправить Украине критически важные вооружения, необходимые для победы над Россией».