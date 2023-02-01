Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:52, 1 февраля 2023Мир

Стало известно о готовности США передать Украине ракеты большей дальности

Reuters: ракеты большей дальности могут впервые войти в пакет военной помощи США Украине

Фото: United States Army / Reuters

США готовят очередной пакет военной помощи Украине. Об этом агентству Reuters сообщили два американских чиновника на условиях анонимности.

По их словам, в него впервые будут включены ракеты большей дальности. Однако источники агентства затруднились уточнить, о каких именно ракетах идет речь.

Всего же Киеву передадут вооружений на 2,2 миллиарда долларов.

29 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране необходимы баллистические ракеты, в частности американские ATACMS (Army Tactical Missile System — Армейский тактический ракетный комплекс — прим.«Ленты.ру»).

Ранее председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) сказал, что США необходимо отправить на Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия для ударов по Крыму. До этого он призвал администрацию президента страны Джо Байдена и американских союзников «незамедлительно отправить Украине критически важные вооружения, необходимые для победы над Россией».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о готовности США передать Украине ракеты большей дальности
Учительница оказалась в тюрьме за роман с учеником
Немцы вышли на протесты против поставок оружия Украине
Лукашенко описал ситуацию перед выборами в Зимбабве фразой «чудес не бывает»
Мясников назвал два правила завтрака
Обнародованы новые свидетельства преступлений гитлеровцев в Сталинграде
Украине решили отказать в ускоренном вступлении в ЕС
В крупнейшем немецком подземном хранилище приостановили закачку газа
Сальма Хайек снялась в платье с глубоким декольте
Полковник раскрыл уязвимость танков Leopard перед российской техникой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.