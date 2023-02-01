В МИД России заявили о попытках Киева и Запада разъединить русских и украинцев

МИД РФ: Киев и Запад пытаются разъединить русский и украинский народы по признаку религии

Киевский режим и Запад пытаются разъединить русских и украинцев по признаку религии. Такое заявление сделал в разговоре с РИА Новости спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

Он отметил, что в последнее время данный процесс «приобрел угрожающую разрушительную силу». По словам Аскальдовича, для этой цели украинские власти применяют целый комплекс репрессивных инструментов. В частности, преследование за посещение церквей и храмов до запугивания и навязывания гражданам обрядов повторного крещения и венчания, уточнил он.

Посол по особым поручениям МИД России подчеркнул, что подобные действия Киева неприемлемы и противоречат основополагающим международно-правовым документам.

Ранее стало известно, что власти Украины намерены полностью лишить Украинскую православную церковь (УПЦ) доступа в Киево-Печерскую лавру. Депутата Верховной рады Никиты Потураева сообщил, что Нижнюю Лавру, в которой сейчас служат священники УПЦ, «ожидает судьба Успенского собора», с первого января находящегося в ведении раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ).