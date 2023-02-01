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22:19, 1 февраля 2023Мир

Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Постпред Мальты Фрейзер: Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 8 февраля

Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 8 февраля. Об этом заявила на брифинге постпред Мальты при ООН Ванесса Фрейзер, председательствующая в Совбезе в феврале, сообщает ТАСС.

Кроме того, в Совбезе ООН на 24 февраля назначено заседание по поддержанию мира и безопасности Украины. Это следует из обновленной программы работы всемирной организации на этот месяц.

Ранее стало известно о сокращении украинской экономики более чем на 35 процентов в 2022 году. Согласно докладу ООН «Мировое экономическое положение и перспективы на 2023 год», это произошло из-за массового разрушения инфраструктуры Украины, сбоев в производственной и торговой деятельности, а также значительного сокращения рабочей силы и крупномасштабного перемещения населения.

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Марина Совина
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