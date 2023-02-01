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18:23, 1 февраля 2023Экономика

Поставки нефти по «Дружбе» в Германию прекратились

«Ведомости»: поставки нефти по «Дружбе» в Германию прекратились с начала этого года
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: David W Cerny / Reuters

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию прекратились с начала этого года, узнали «Ведомости».

По данным источников, с 1 по 29 января по нефтепроводу не было прокачано ни одной тонны нефти в направлении ФРГ. Согласно экспортному графику, Германия должна получить по «Дружбе» в первом квартале 30 000 тонн нефти из России, из них около 10 000 тонн — уже в январе.

Brent от TradingView

Таким образом, план по поставкам в ФРГ на первый квартал упал в годовом выражении в 126 раз. При этом поставки по «Дружбе» не находятся под санкциями.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтепровод «Дружба» в Брянской области. По предварительным данным, ракета упала возле нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» 31 января, никто не пострадал. Нефтепровод работает штатно, он был незначительно поврежден, сказали в «Транснефти».

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Платон Щукин
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