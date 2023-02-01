В «Транснефти» прокомментировали удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

«Транснефть»: нефтепровод «Дружба» в Брянской области работает штатно после обстрела ВСУ

Нефтепровод «Дружба» в Брянской области работает штатно после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в комментарии ТАСС сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Он уточнил, что попытка обстрела нефтеперекачивающей станции (НПС) Новозыбково была предпринята вечером во вторник, 31 января.

«Станция используется при пиковых нагрузках на нефтепроводе "Дружба" в разовом режиме. Последний раз НПС включалась на несколько часов и это было в прошлом году», — рассказал Демин и добавил, что в результате попадания снаряда пострадавших нет, а все повреждения устраняются силами ремонтной бригады.

