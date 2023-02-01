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11:41, 2 февраля 2023Мир

В Швеции призвали предоставить Украине танки Leopard

Шведский депутат Лундгрен призвала Минобороны страны передать Украине танки Leopard

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Депутат парламента Швеции Керстин Лундгрен заявила о необходимости военной поддержки Украины в свете «ожидаемого весеннего наступления России». В своем обращении к главе Минобороны страны Полу Йонсону, которое есть в распоряжении «Ленты.ру», парламентарий спросила о готовности Швеции передать Украине танки Leopard.

«Возвращается вопрос о том, как Украина может защитить себя и вернуть свои территории. Сроки поставок имеют решающее значение для Украины перед ожидаемым весенним наступлением России. Сейчас идет острая дискуссия о тяжелом вооружении, и несколько стран, имеющих танк Leopard, готовы передать их Украине», — сказала депутат Риксдага.

В связи с этим Лундгрен спрашивает о намерении Минобороны Швеции предоставить Украине танки Leopard.

«На этом фоне я хотела бы подчеркнуть важность того, чтобы Украина могла быстро получить доступ к Archer, и спросить министра обороны Пола Йонсона, готово ли правительство передать Украине танк Leopard», — спросила парламентарий.

Йонсон не дал Лундгрен однозначный ответ о планах Швеции относительно данных танков, однако заявил, что правительство страны «постоянно анализирует условия дальнейшей шведской поддержки Украины оборонной техникой».

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«Украине необходимо усилить боеспособность наземных войск и иметь возможность оттеснить Россию. Чтобы быстро повысить способность Украины к контрнаступлению, странам необходимо сотрудничать по безвозмездной передаче тяжелой оборонной техники. Предстоящая поддержка Швеции боевыми машинами хорошо дополняет поддержку других стран боевыми машинами и дает Украине дополнительные возможности для ведения механизированного боя. В настоящее время правительство изучает, каким образом мы можем внести свой вклад в международное сотрудничество», — говорится в ответе Йонсона, с которым также ознакомилась «Лента.ру».

25 января представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.

В тот же день правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.

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Кирилл Садовский
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