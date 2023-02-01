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18:30, 1 февраля 2023Мир

США расширили санкции против России

Минфин США ввел санкции против 10 физлиц и 12 компаний, связанных с Россией
СюжетСанкции против России:

Фото: Brian Snyder / Reuters

Министерство финансов США расширило санкции против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское ведомство.

Согласно заявлению Минфина, Вашингтон ввел ограничения против 10 физических лиц и 12 компаний, связанных с Москвой. Среди них организации из Болгарии, Израиля, Кипра, Латвии и Сингапура, а также граждане Латвии, Сингапура, России, Израиля, Узбекистана и Кипра.

Американское ведомство сочло указанные организации причастными к усилиям по обходу антироссийских санкций.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США угрожают вторичными санкциями нейтральным странам, которые не хотят прерывать партнерство с Россией в угоду решениям Вашингтона.

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Виктория Кондратьева
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