Девушка установила виниры и осталась с «клавишами пианино» вместо зубов

Блогерша осталась с «клавишами пианино» вместо зубов после установки виниров в Турции

Блогерша Ниа (фамилия неизвестна) установила виниры в Турции и осталась «клавишами пианино» вместо зубов. Соответствующие видео появились в ее TikTok-аккаунте.

Вначале юзерша с никнеймом @1a.xxx продемонстрировала улыбку до установки керамических накладок. На размещенных кадрах видно, что натуральные зубы девушки были неровными и имели желтоватый оттенок.

Затем инфлюэнсерша засняла результат стоматологической процедуры. Так, она показала на камеру белый зубной ряд неестественной формы. «Когда советовали не ставить виниры в Турции, но ты все равно сделала по-своему», — подписала публикацию инфлюэнсерша.

Видео стало вирусным и набрало более 113 тысяч просмотров. Зрители не оценили новую внешность героини публикации, о чем написали в комментариях под постом. «У вас действительно ранее были хорошие зубы», «Ваши зубы неестественно белые», «Какой-то ужас», «Теперь ваши зубы — это клавиши пианино», — написали они.

Ранее в январе российская поп-исполнительница Люся Чеботина поделилась последствиями установки некачественных виниров у недобросовестного специалиста. Артистка призналась, что подпиливала керамические накладки на зубы, поскольку потеряла способность закрывать рот.