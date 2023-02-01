Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:44, 1 февраля 2023Ценности

Девушка установила виниры и осталась с «клавишами пианино» вместо зубов

Блогерша осталась с «клавишами пианино» вместо зубов после установки виниров в Турции

Кадр: @1a.xxx

Блогерша Ниа (фамилия неизвестна) установила виниры в Турции и осталась «клавишами пианино» вместо зубов. Соответствующие видео появились в ее TikTok-аккаунте.

Вначале юзерша с никнеймом @1a.xxx продемонстрировала улыбку до установки керамических накладок. На размещенных кадрах видно, что натуральные зубы девушки были неровными и имели желтоватый оттенок.

Затем инфлюэнсерша засняла результат стоматологической процедуры. Так, она показала на камеру белый зубной ряд неестественной формы. «Когда советовали не ставить виниры в Турции, но ты все равно сделала по-своему», — подписала публикацию инфлюэнсерша.

Материалы по теме:
Сверкающие рты Богачи уродуют свои зубы. Это дорого и красиво
Сверкающие ртыБогачи уродуют свои зубы. Это дорого и красиво
21 февраля 2018
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
19 марта 2022

Видео стало вирусным и набрало более 113 тысяч просмотров. Зрители не оценили новую внешность героини публикации, о чем написали в комментариях под постом. «У вас действительно ранее были хорошие зубы», «Ваши зубы неестественно белые», «Какой-то ужас», «Теперь ваши зубы — это клавиши пианино», — написали они.

Ранее в январе российская поп-исполнительница Люся Чеботина поделилась последствиями установки некачественных виниров у недобросовестного специалиста. Артистка призналась, что подпиливала керамические накладки на зубы, поскольку потеряла способность закрывать рот.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
В граничащем с Украиной российском регионе атаковали нефтепровод
Средняя цена российской нефти упала
В Польше оценили сроки обучения ВСУ для работы с Leopard
Названы районы с самыми дешевыми квартирами в Москве
В провинции Канады легализовали тяжелые наркотики
Оззи Осборн завершил гастрольную деятельность
Российская «дочка» Raiffeisen Bank удвоила прибыль банка в 2022 году
Кучера назвал главный вывод после интервью Дудю
Российские военные нанесли огневое поражение двум бригадам ВСУ в Угледаре
Подразделения «Южной» группировки заняли выгодные рубежи на донецком направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.