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14:41, 1 февраля 2023Россия

Роспотребнадзор отреагировал на платный возврат товаров с браком на Wildberries

В Роспотребнадзоре заявили, что платный возврат товаров с браком на Wildberries незаконен

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Платный возврат товаров с браком на Wildberries незаконен. Так на сообщения о необходимости оплачивать возврат покупок ненадлежащего качества отреагировали в Роспотребнадзоре, заявление приводится в официальном Telegram-канале службы.

«При возврате некачественного товара продавцы или маркетплейсы не могут взымать или удерживать денежные средства потребителей, поскольку в законе прописана обязанность принять товар с недостатками и провести проверку качества», — отреагировали на жалобы россиян в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в службе заявили, что продавцы обязаны вернуть потребителю стоимость недоброкачественной вещи.

Ранее сообщалось, что маркетплейс Wildberries начал брать с клиентов деньги за возврат товара с дефектами. Клиентка, чье имя не раскрывается, приобрела на платформе защитную пленку для часов за 231 рубль, однако вместо нее пришла пленка для телефона. По этой причине девушка сразу вернула покупку в пункте выдачи с пометкой «несоответствие заказа». Тем не менее ретейлер все равно списал с банковской карты покупательницы 100 рублей за возврат товара.

В свою очередь, пресс-секретарь Wildberries Валерий Прокопьев в разговоре с «Лентой.ру» опровергал сообщения о необходимости оплачивать возврат брака.

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Марк Леонов
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