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20:56, 1 февраля 2023Наука и техника

Консоли Xbox подорожают вслед за PlayStation

VGC: Microsoft поднимет цены на консоли Xbox в Японии с 17 февраля

Фото: Szauer Jennifer K. / Unsplash

Microsoft анонсировала удорожание консолей Xbox — вслед за Sony PlayStation. Об этом сообщает издание VGC.

В заявлении корпорации говорится, что руководители фирмы приняли «трудное решение». «Мы регулярно оцениваем влияние местных цен, чтобы поддерживать разумную согласованность между регионами», — отметили в Microsoft. Цены на приставки будут изменены с 17 февраля.

Цена флагманской Xbox Series X в Японии поднимется с 54 978 до 59 978 иен — примерно с 30 тысяч до 32 тысяч рублей. Модель Series S подорожает с 32 278 до 37 978 иен — примерно с 17 тысяч до 21 тысячи рублей.

По мнению журналистов издания, в ближайшее время американская корпорация может скорректировать цены на приставки и в других регионах. Так, в октябре об этом говорил глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер. «Я думаю, что в какой-то момент нам придется поднять цены на некоторую продукцию», — отмечал Спенсер, уточняя, что компания не может держать цены низкими вечно.

Авторы VGC напомнили, что в августе рекомендованную розничную цену на консоль PS5 подняла Sony. Приставка подорожала во всем мире, кроме США. Так, в Европе дисковая и цифровая версии приставки подорожали на 50 евро — до 550 и 450 евро соответственно.

В декабре стало известно, что в 2023 году Microsoft поднимет цены на игры для консолей Xbox. Минимальная стоимость тайтлов достигнет 69,99 доллара.

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Андрей Ставицкий
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