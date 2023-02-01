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08:01, 1 февраля 2023Спорт

Британский боксер пожаловался на российских «монстров»

Британский боксер Энтони Ярд пожаловался, что получает в соперники российских «монстров»

Фото: James Chance / Getty Images

Британский боксер Энтони Ярд после поражения от Артура Бетербиева пожаловался, что получает в качестве соперников россиян. Его слова приводит Boxingscene.

Спортсмен заявил, что вырос с 2019 года, когда он проиграл россиянину Сергею Ковалеву. Он пожалел, что так и не стал чемпионом мира. «Я продолжаю получать этих русских монстров с мышцами и прессом», — подытожил Ярд.

Ярд проиграл Бетербиеву техническим нокаутом в восьмом раунде 29 января. Россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелой весовой категории.

Ярд провел 26 поединков на профессиональном ринге, в которых потерпел три поражения. Дважды он уступил российским боксерам. В 2019 году Ярд оказался нокаутирован Ковалевым, а в 2023-м проиграл Бетербиеву.

Анастасия Борисова
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