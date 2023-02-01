Захарова поддержала слова сестры Ким Чен Ына о вине США в конфликте на Украине

Представитель МИД РФ Захарова поддержала слова сестры Ким Чен Ына о роли США на Украине

Москва считает смелыми и решительными слова сестры сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон о вине и деструктивной роли США в развязывании конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Это очень реалистичная оценка действий Вашингтона и его сателлитов по дальнейшей эскалации украинского конфликта. Мы действительно признательны за подобную последовательную и аргументированную поддержку», — сказала дипломат, отметив, что заявление Ким Е Чжон «не просто политический тезис или политический слоган — это аргументированная позиция».