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17:53, 1 февраля 2023Мир

Захарова поддержала слова сестры Ким Чен Ына о вине США в конфликте на Украине

Представитель МИД РФ Захарова поддержала слова сестры Ким Чен Ына о роли США на Украине

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Москва считает смелыми и решительными слова сестры сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон о вине и деструктивной роли США в развязывании конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Это очень реалистичная оценка действий Вашингтона и его сателлитов по дальнейшей эскалации украинского конфликта. Мы действительно признательны за подобную последовательную и аргументированную поддержку», — сказала дипломат, отметив, что заявление Ким Е Чжон «не просто политический тезис или политический слоган — это аргументированная позиция».

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Глеб Бажуткин
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