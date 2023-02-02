Франция направит 150 военных специалистов для обучения солдат ВСУ в Польше

Польский МИД: Франция направит 150 специалистов для обучения солдат ВСУ в Польше

Франция направит 150 военных специалистов в Польшу, где будет проходить обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина на своей странице в Twitter.

«В рамках миссии Европейского союза по военной помощи Украине EUMAM Ukraine Франция отправит в Польшу 150 военнослужащих. Под командованием польского оперативного командования миссии они будут обучать украинских солдат», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что украинские военные уже прибыли в Европу для того, чтобы на следующей неделе начать обучаться управлению немецкими танками Leopard.

В октябре французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что Франция готова обучить до двух тысяч украинских солдат.

В сентябре главы МИД Франции, Польши и Германии выступили за создание для украинских военных специальной европейской миссии по обучению и помощи в Евросоюзе.