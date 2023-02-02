Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:14, 2 февраля 2023Мир

Франция направит 150 военных специалистов для обучения солдат ВСУ в Польше

Польский МИД: Франция направит 150 специалистов для обучения солдат ВСУ в Польше

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Франция направит 150 военных специалистов в Польшу, где будет проходить обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина на своей странице в Twitter.

«В рамках миссии Европейского союза по военной помощи Украине EUMAM Ukraine Франция отправит в Польшу 150 военнослужащих. Под командованием польского оперативного командования миссии они будут обучать украинских солдат», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что украинские военные уже прибыли в Европу для того, чтобы на следующей неделе начать обучаться управлению немецкими танками Leopard.

В октябре французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что Франция готова обучить до двух тысяч украинских солдат.

В сентябре главы МИД Франции, Польши и Германии выступили за создание для украинских военных специальной европейской миссии по обучению и помощи в Евросоюзе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Путин назвал главную задачу России
Стало известно об изменении стратегии США по Украине
40-летняя Юлия Ковальчук опубликовала фото без макияжа
Названы сроки развертывания новой системы ПВО Украины
Храбрые выдры попытались подружиться с плюющейся коброй и попали на видео
Путин высказался о поставках западных танков Украине
Путин рассказал о продаже плодородной земли с Украины
Стала известна позиция Азиатской футбольной конфедерации по переходу России
Россия разрешила Сербии платить по кредитам в рублях
Названы бережный и не очень способы восстановить режим сна
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.