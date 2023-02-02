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19:18, 2 февраля 2023Мир

Украинские военные начнут обучаться управлению танками Leopard в Европе

FT: украинские военные прибыли в Германию и Польшу для обучения работе с танками Leopard

Фото: Ann-Marie Utz / Globallookpress.com

Украинские военные уже прибыли в Европу для того, чтобы на следующей неделе начать обучаться управлению немецкими танками Leopard. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По данным газеты, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже прибыли в Германию и Польшу. По некоторым оценкам, их обучение займет примерно шесть недель. Один из источников, знакомых с ситуацией, заявил, что сейчас решается вопрос о том, как именно танки доставят на Украину.

«Если вы хотите привезти их вовремя, до апреля, представьте себе, сколько нужно поездов, вагонов, чтобы доставить их туда. И это только танки. [Есть также] запчасти, боеприпасы — а время ограничено», — отметил он.

25 января власти ФРГ объявили, что готовы отправить Киеву танки Leopard 2 и одобрят их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Теперь поставки Leopard 2 могут быть обеспечены со стороны как минимум 12 стран НАТО. О своем желании отправить боевые машины Киеву уже заявили Португалия, Финляндия, Испания и Нидерланды. Помимо этого, США передадут Украине 31 танк Abrams.

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Варвара Кошечкина
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